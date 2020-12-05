Кирилл Гребенщиков о смерти Плотникова: Время актеров кончилось

Российский актер театра и кино Кирилл Гребенщиков в интервью ФАН заявил, что уход актеров с большой буквы уносит за собой и актерскую эпоху.

«Недавно не стало Бориса Плотникова, и для меня это лично большая потеря, потому что я с ним работал и люблю его очень. С каждым таким уходом, мне кажется, что имя актеров с большой буквы кончается. Практически время актеров кончилось. Невозможно прожить сейчас такую жизнь, которую прожили эти люди», — поделился артист.

По мнению Гребенщикова актер должен обладать не только шикарными актерскими способностями, но и человеческими качествами.

«Помимо таланта, они должны быть наделены какими-то человеческими делами. Я думаю, что для них есть какая-то недосягаемая пропасть, которую мы можем преодолеть просто, потому что у нас жизнь другая», — считает Гребенщиков.

Несмотря на трудности, артист советует не полагаться на чью-то помощь и ни на кого не рассчитывать, кроме себя.

«Очень много сорвалось гастролей, очень много отменилось. Никто ни от чего не застрахован. Каждый выкручивается как может», — подтвердил актер.

Борис Плотников скончался 2 декабря на 72-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19. Артист неделю находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Широкому зрителю он запомнился по роли доктора Ивана Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Актер Георгий Мартиросян в интервью ФАН выразил мнение, что в кино по-настоящему яркая роль у Плотникова была в военной драме «Восхождение», снятой по повести Василия Быкова. Вспоминая о дружбе с Плотниковым, Мартиросян назвал его замечательным артистом и тонким, правдивым человеком. Режиссер Алексей Андрианов в беседе с агентством подчеркнул, что считает Плотникова глыбой отечественного кинематографа.

Последней работой в кино у Бориса Григорьевича стал сериал «Годунов», съемки которого закончились в 2018 году. В картине он исполнил роль патриарха Московского и всея Руси Иова. ФАН ранее составил топ-5 лучших работ артиста.