Владимира Путина признали одной из самых влиятельных персон 2020 года

Москва, 4 декабря. Американское издание Bloomberg внес президента России Владимира Путина в список «главных людей» 2020 года.

Агентство составило перечень из 50 человек со всего мира, которые больше всего повлияли на 2020 год. По мнению Bloomberg, эти персоны достойны общественного признания. Список фамилий разделен на пять категорий — бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии.

«Включение определенных имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список», — заявили в агентстве.

Вместе с Путиным в список вошли глава КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп. В другой категории оказались главы Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, гендиректор Amazon Джефф Безос, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

Больше половины граждан России, согласно данным ВЦИОМ, доверяют Владимиру Путину. Именно его среди других государственных деятелей выбрали 66% респондентов.