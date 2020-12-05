Москва, 5 декабря. Певица Елена Ваенга откровенно рассказала о личной трагедии, произошедшей с ней в юности. Артистка призналась, что до сих пор сожалеет о решении сделать аборт, когда ей было всего 18 лет.

В эфире программы «Судьба человека» Ваенга показала фотографию, на которой она запечатлена в 18 лет. По словам артистки, в этот момент она была беременна, но ребенку было не суждено появиться на свет: девушка решилась на аборт. На тот момент Ваенга не была готова к материнству, но сейчас очень сожалеет о произошедшем.

«Вы знаете, я должна это сказать. Это абсолютно неверно, что я сейчас делаю. Это неправильно. Это моя ошибка. Я сейчас нахожусь на сделке со своей совестью. На этой фотографии я беременна. Мне 18 лет. Я бы сказала не только себе. Это моя личная трагедия. Моя вина. Если этими словами я смогу остановить хоть одного человека… Девочки, не делайте аборт. Пусть хоть атомная война. Ни при каких обстоятельствах», — обратилась она к зрителям.

Ваенга прожила в гражданском браке с Иваном Матвиенко 17 лет. По ее словам, семья распалась, поскольку они так и не завели детей. Во время программы певица рассказала, что их первая встреча с Матвиенко была крайне странной. Сразу же после нее исполнительница попала в аварию, после которой потребовалась долгая реабилитация. Но в итоге у них с продюсером все срослось, и они начали жить вместе. Его часто называли «цыганским бароном», а он в свою очередь считал, что певица тоже принадлежит к этой национальности.

Своего бывшего возлюбленного она называет «хорошим и добрым» человеком, который в свое время очень ей помог.

Первого ребенка певица родила в браке с музыкантом Романом Садырбаевым, который младше своей супруги на шесть лет. Сейчас Ивану уже исполнилось восемь лет.