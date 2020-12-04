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Собянин заявил об отсутствии эпидемии гриппа в Москве

Собянин заявил об отсутствии эпидемии гриппа в Москве

Москва, 4 декабря. Массовая вакцинация людей в осенний период позволила избежать вспышки эпидемии гриппа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

В общей сложности в течение осени прививку сделали около 6,5 млн москвичей. Собянин отметил, что власти предприняли своевременные меры, так как последствия интерференции эпидемии гриппа и пандемии коронавируса могли бы привести к печальным последствиям. Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Москве, то запись на нее доступна с 8:00 утра 4 декабря.

Санкт-Петербург заболевание также обошло стороной. В Северной столице прививку от гриппа поставили более половины жителей, что составило 3 млн человек.

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