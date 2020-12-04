Руководство ДНР заявило об угрозе срыва перемирия в Донбассе

Донецк, 4 декабря. ВСУ возобновили обстрелы на территории Донбасса, что ставит под угрозу действующее перемирие. Об этом заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

Украинские военные 4 декабря открыли огонь на юге ДНР. Обстрел производился из запрещенного минскими договоренностями 120-миллиметрового миномета, в результате чего погибли двое ополченцев.

Только за последние два месяца ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 мин калибра 120 и 82 миллиметра. В минских договоренностях прописано, что тяжелое вооружение должно находиться за пределами линии соприкосновения.

Никонорова надеется, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине повлияет на ситуацию и прекратит обстрелы по жителям ДНР.

«Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украина вышла», — заявила глава МИД ДНР.

Накануне в ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Ленинское. Боевики ВСУ выпустили три гранаты из подствольного гранатомета.