Мария Горбань ошеломила поклонников фотографией без трусов

Москва, 4 декабря. Актриса и телеведущая Мария Горбань раззадорила поклонников эротичной фотосессией. Звезда предстала перед фанатами без трусиков.

Горбань любит удивлять своих подписчиков в соцсетях откровенными кадрами, демонстрируя роскошную фигуру. В этот раз актриса буквально ошеломила поклонников, показав в Instagram снимок, на котором знаменитость позирует практически полностью обнаженной.

Из одежды на ней надет только ярко-красный топ, подчеркивающий «огненную» постановку. Все остальные части тела остались открытыми. Подписчики Горбань оставили сотни восторженных комментариев под фото.

«Ох, хороша», — пишет пользователь под ником burcevigor, снабдив комментарий «влюбленными» смайликами.

«Шикарно. Супер. Модель великолепна», — добавил kozhin7859.

«А трусишки что, на фотосессию не пошли?» — пошутила polina.ivy.

Большинство же комментаторов фактически потеряли дар речи, их сообщения в большинстве случаев выглядят как сумбурный набор смайликов, отражающих восторг и восхищение.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак случайно показала свое голое тело поклонникам в одном из рекламных постов в сторис Instagram. Она рассказывала о массажере для лица. Видео блогер снимала в ванной и оконфузилась. Обнаженное тело Ксении показалось в отражении ручки этого массажера.

Специально знаменитость это сделала или нет — остается вопросом. Сама телеведущая конфуз комментировать не стала.