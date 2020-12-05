Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Тверью

Тверь, 4 декабря. Столкновение пассажирской маршрутки и легкового автомобиля произошло в Тверской области. Травмы получили десять человек.

Авария зафиксирована недалеко от поселка Корыхново. Пострадали восемь взрослых человек и два 14-летних подростка. Все пострадавшие получили легкие травмы, уточнил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что автобус двигался по заказному маршруту. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Участниками аварии стали две отечественные легковушки Lada-217 030 и Lada Granta.