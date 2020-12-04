Доктор Мясников сравнил точность разных тестов на COVID-19

Москва, 4 декабря. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах и недостатках существующих тестов на коронавирус.

Первым в списке стоит ПЦР-тест, который выявляет наличие РНК вируса в организме. Точность такого теста во многом зависит от процесса забора материала. В среднем около 40% ПЦР-тестов показывают ошибочный результат, заявил Мясников.

«Небрежный забор этого материала приводит к тому, что тест становиться не информативным», — пояснил он.

Следующий тип тестов показывает наличие или отсутствие антител в организме. В таком случае медики ищут уже не вирус, а его следы. Обычно они появляются через одну–две недели после первых симптомов COVID-19.

«Первые (IgM) выявляются раньше и через четыре–шесть дней после их появления начинают снижаться и исчезают», — уточнил Мясников.

Существует два типа экспресс-тестов. Первый из них определяет наличие антител, а второй — их количество. Ошибочные результаты у первых составляют до 30%.

Следующий тип теста на коронавирус определяет антиген. С его помощью можно выявить наличие частиц вируса в организме. Этот тест считается одним из самых быстрых, однако его точность часто подводит.

Роспотребнадзор ранее предложил сократить время выдачи результатов теста на коронавирус до суток. Сейчас этот срок составляет 48 часов.

На данный момент ряд стран разрабатывают вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» был зарегистрирован в России. Он показывает высокую эффективность и безопасность, передает RT.