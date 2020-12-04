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ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

Турция вмешивается в совместные военные учения MEDUSA и следит за их участниками.

Тренировочные мероприятия военнослужащих Греции, Кипра и Египта стартовали 30 ноября и продлятся до 6 декабря. В этом году в маневрах впервые приняли участие Франция и ОАЭ. Однако Анкара тоже хочет стать частью происходящего.

Предпосылки шпионажа

Многонациональные междисциплинарные учения MEDUSA проходят в Восточном Средиземноморье, где недавно произошел скандал с участием Турции. Напомним, что республика незаконно развернула разведку природных ресурсов в акватории Греции, при этом обвинив правительство страны в нарушении международных соглашений.

Международное сообщество выступило против агрессивной политики республики. Председатель Евросовета Шарль Мишель пригрозил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану санкциями и призвал решить вопрос принадлежности спорных территорий.

Египет уличил Анкару в переброске иностранных наемников и эскалации кризиса в Ливии. ОАЭ также осудили ее захватнические действия в североафриканской стране. В ответ Турция устроила слежку за оппонентами.

Передвижение самолетов

Мониторинговый сервис Itamilradar зафиксировал перемещение воздушных объектов Анкары на территории Кипра. Утром 4 декабря 2020 года у берегов острова курсировали Boeing E-7T ВВС Турции и самолет CASA CN-235 MSA, принадлежащий военно-морским силам страны.

ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

За несколько дней до этого, 1 декабря 2020 года, Анкара направила технику в Ливию. Так, два военно-транспортных самолета Airbus A400M вылетели из турецкого города Конья на авиабазу Аль-Ватыя. Третье воздушное судно прилетело в североафриканскую страну из Измира.

ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

Itamilradar заметил, что акваторию патрулировали и Военно-воздушные силы США. Boeing RC-135U вылетел с аэродрома Суда-Бэй, который расположен в бухте Критского моря. Американский самолет вошел в воздушное пространство Сирии, но затем обогнул район, где действует Авиационная система предупреждения и контроля Турции. Еще один поворот он сделал над отрезком, где проходят учения MEDUSA.

ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что абсолютное большинство членов Европарламента проголосовало за введения санкций против захватнических действий со стороны Турции.

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