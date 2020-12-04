ВВС Турции шпионят за учениями MEDUSA в Восточном Средиземноморье

Турция вмешивается в совместные военные учения MEDUSA и следит за их участниками.

Тренировочные мероприятия военнослужащих Греции, Кипра и Египта стартовали 30 ноября и продлятся до 6 декабря. В этом году в маневрах впервые приняли участие Франция и ОАЭ. Однако Анкара тоже хочет стать частью происходящего.

Предпосылки шпионажа

Многонациональные междисциплинарные учения MEDUSA проходят в Восточном Средиземноморье, где недавно произошел скандал с участием Турции. Напомним, что республика незаконно развернула разведку природных ресурсов в акватории Греции, при этом обвинив правительство страны в нарушении международных соглашений.

Международное сообщество выступило против агрессивной политики республики. Председатель Евросовета Шарль Мишель пригрозил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану санкциями и призвал решить вопрос принадлежности спорных территорий.

Египет уличил Анкару в переброске иностранных наемников и эскалации кризиса в Ливии. ОАЭ также осудили ее захватнические действия в североафриканской стране. В ответ Турция устроила слежку за оппонентами.

Передвижение самолетов

Мониторинговый сервис Itamilradar зафиксировал перемещение воздушных объектов Анкары на территории Кипра. Утром 4 декабря 2020 года у берегов острова курсировали Boeing E-7T ВВС Турции и самолет CASA CN-235 MSA, принадлежащий военно-морским силам страны.

За несколько дней до этого, 1 декабря 2020 года, Анкара направила технику в Ливию. Так, два военно-транспортных самолета Airbus A400M вылетели из турецкого города Конья на авиабазу Аль-Ватыя. Третье воздушное судно прилетело в североафриканскую страну из Измира.

Itamilradar заметил, что акваторию патрулировали и Военно-воздушные силы США. Boeing RC-135U вылетел с аэродрома Суда-Бэй, который расположен в бухте Критского моря. Американский самолет вошел в воздушное пространство Сирии, но затем обогнул район, где действует Авиационная система предупреждения и контроля Турции. Еще один поворот он сделал над отрезком, где проходят учения MEDUSA.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что абсолютное большинство членов Европарламента проголосовало за введения санкций против захватнических действий со стороны Турции.