Меладзе посетовал на тяжелый труд артистов во время пандемии

Москва, 4 ноября. Певец Валерий Меладзе вновь напомнил о тяжелом положении артистов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. Исполнитель заявил, что обыватели заблуждаются, когда считают жизнь звезд легкой.

Меладзе подчеркнул, что нужно уважать любой труд, и деятельность артистов, в том числе, потому что им тоже «деньги достаются нелегко». Он вспомнил о своем пути в шоу-бизнесе, когда приехал в большой город «без копейки в кармане». И встать на ноги ему никто не помогал. Артист отметил, что «долго-долго пробивался» к музыкальному олимпу.

«И считать труд артиста каким-то легким, и что артисты зарабатывают какие-то огромные деньги…» — пожал плечами Меладзе во время интервью YouTube-каналу «Редакция».

Еще один гость программы, его коллега Дмитрий Маликов добавил, что не может сказать в деньгах, насколько упал его доход во время действия ограничительных мер, но в процентах артист начал зарабатывать на 80% меньше. Музыкант подтвердил, что раньше за корпоратив мог получать 15-20 тыс. евро, однако теперь он выступает за куда более скромные гонорары.

«Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить, например, за месяц своему коллективу», — добавил он.

В середине ноября Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах с целью привлечь внимание к проблемам работников культуры, которые остались без работы на фоне распространения COVID-19. Музыкант объяснил, что из-за отмены до 15 января культурных мероприятий артисты, занятые в сфере культуры, не имеют работы, и «это никого не волнует».

Представители отечественного шоу-бизнеса неоднозначно восприняли слова Меладзе. В частности, певец Юрий Лоза в эфире медиацентра «Патриот» выразил мнение, что призыв Меладзе бойкотировать участие в новогодних «голубых огоньках» является исключительно популистским шагом.

Сам же Меладзе позднее попытался сгладить свои слова, заверив, что их не стоит воспринимать серьезно. А чтобы замять скандал, даже отправился волонтером в одну из московских больниц для больных COVID-19.