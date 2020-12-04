Нападение турчанки без маски на врача в Стамбуле попало на видео

Стамбул, 4 ноября. Женщина избила врача одной из больниц Турции за просьбу надеть медицинскую маску.

Издание En Son Haber сообщает, что инцидент произошел на территории семейного оздоровительного центра №7 в районе Авджилар. Жительница Стамбула вошла в здание без средств индивидуальной защиты.

На входе ее остановила медик Ягмур Т., попросила надеть маску и предупредила, что в противном случае ей запретят передвижение по зданию. В результате завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Вся потасовка попала на камеру видеонаблюдения.

Avcılar'da maske takmadığı için uyarılan hastanın, kadın doktora hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dediği anlar kameraya yansıdıhttps://t.co/3ag4KTrbVD pic.twitter.com/ROfaMiCyub — ENSONHABER (@ensonhaber) December 4, 2020

Очевидцы вызвали в медучреждение полицию. Жандармы изучили записи и объявили в розыск скрывшуюся с места инцидента злоумышленницу. На данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также нарушительнице карантинных мер грозит штраф в размере 3250 лир.

Напомним, что на Турцию обрушилась вторая волна пандемии коронавируса. Ежедневно Минздрав фиксирует более 30 тысяч случаев заражения инфекцией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара установила новый рекорд по смертям от COVID-19. За сутки скончалось более 180 человек.