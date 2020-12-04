Прогулка по Стамбулу без масок обошлась туристкам из РФ в 60 тысяч рублей

Стамбул, 4 декабря. Полиция Турции оштрафовала двух россиянок за отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) на самой популярной пешеходной улице Истикляль.

Издание Sozcu сообщает, что на главном проспекте города начали действовать новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Гражданам и гостям Стамбула запрещено гулять без масок, а также находиться вне дома или гостиницы в комендантский час.

За соблюдением карантинных мер следят сотрудники правоохранительных органов. В результате полицейские остановили двух туристок из РФ, которые вышли на улицу Истикляль. Жандармы попытались объяснить россиянкам о необходимости ношения СИЗ. Последние не поняли, чего от них хотят турки. В итоге их оштрафовали за нарушение общественных правил.

Таким образом девушки лишились 60 тысяч рублей. Съемочная группа, снимавшая процесс, увидела, что одна из них забрала квитанцию для оплаты 3250 лир (более 30 тысяч рублей) и начала позировать на камеру, пританцовывая. Затем они все же надели маски и продолжили прогулку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что распространение COVID-19 вынудило власти Стамбула ввести новые ограничения. Правительство пытается снизить число ежедневных заражений в стране.