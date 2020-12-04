Водонаева выбрала сторону в споре Самбурской и Бузовой из-за «Дома-2»

Москва, 4 декабря. Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева поддержала актрису Настасью Самбурскую в перепалке с Ольгой Бузовой. По мнению светской львицы, телепроект давно «превратился в помойку», в которой ни о какой нравственности не может быть и речи.

В сторис на своей странице в Insrtagram Водонаева поспешила оправдаться, что поставила лайк под гневным постом Самбурской о «Доме-2», заявив, что не была курсе о содержании. При этом она добавила, что уважает Бузову, но это не имеет никакого отношения к телепроекту.

Телеведущая подчеркнула, что после того, как в 2014 году шоу покинула креативный и линейный продюсер Михайловская, шоу превратилось «в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей».

«Ни о какой нравственности и речи быть не может. Это слово неуместно в контексте реалити-шоу», — пишет бывшая участница проекта.

Скандал вокруг «Дома-2» разгорелся после того, как Самбурская резко раскритиковала передачу, ее ведущих и участников. Она назвала их «днищем» и отметила, что большие деньги, заработанные на проекте, не делают его лучше. Бузова рассвирепела, прочитав комментарий актрисы. Ведущая шоу эмоционально ответила на слова Самбурской, заявив, что проект стал ее вторым домом.

Самбурская не остановилась на одном посте с критикой шоу. После ответа Бузовой актриса продолжила перепалку, назвав ведущую «ничтожеством» и «бездарной бездарностью».

Комментируя перепалку, блогер Лена Миро решила, что Бузовой нужна помощь. Ее смутили слова ведущей о том, что та не позволит «гадить» в ее доме, имея в виду телепроект. Звезда, по мнению блогерши, возомнила себя избранной.