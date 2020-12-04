Мобильный аналитик Муртазин назвал камеру iPhone «посредственной»

Москва, 4 ноября. Камера флагманских устройств Apple заметно уступает своим конкурентам. Об этом сообщил ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Видеоблогер Маркес Браунли недавно провел «слепой» тест камер смартфонов. Он выбрал 16 моделей телефонов разных производителей, выпущенных в 2020 году, и сравнил их фотографии. В голосовании победил Asus ZenFone 7 Pro, а iPhone 12 Pro Max вылетел из конкурса на первом этапе.

Мобильный эксперт Эльдар Муртазин считает, что мнение о высококачественных фотографиях, сделанных с помощью устройств Apple, является популярным мифом. Об этом свидетельствуют и результаты «слепого» теста, передает «ПолитРоссия».

Муртазин также добавил, что американская компания Apple продолжает экономить на многих вещах. По этой причине ее гаджеты не могут конкурировать с флагманами других производителей, в частности Samsung.

Продажи новых iPhone упали в России. Так, спрос на iPhone 12 в первые две недели со старта продаж втрое меньше, чем спрос на их предшественников в прошлом году.