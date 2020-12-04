Марат Сафин подогрел слухи о романе с Викторией Боней на ее дне рождения

Москва, 4 декабря. Виктория Боня устроила в Москве роскошную вечеринку в честь для своего рождения. Появление на празднике бывшего теннисиста Марата Сафина вновь подогрело слухи о романе звездной пары.

Изначально Боня отметила 42-й день рождения в Дубае, однако на роскошный курорт смогли приехать далеко не все ее друзья, поэтому светская львица решила продолжить праздник в российской столице. В один из самых дорогих ресторанов Москвы зашел и Сафин.

«Мне нравится, какой у нее взгляд на жизнь, как она относится к жизни. У нее огромное сердце. Если говорить о внешности, то я смотрю на душу. То, что она пошла по духовному пути — это большой плюс. Мы хорошие друзья», — заявил теннисист.

Уже не первый месяц активно ходят слухи о романе звездной пары, однако сами Боня и Сафин не дают прямых комментариев, лишь изредка намекая на то, что между ними может быть не только дружба. Они много времени проводят вместе, разъезжая по курортам.

В частности, в конце октября звезда «Дома-2» и теннисист успели побывать вместе на отдыхе в Италии. А через месяц пару заметили на вечерней прогулке по романтическим местам Монако. Судя по отзыву Бони, она хорошо провела время с теннисистом.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем», — написала тогда Боня в Instagram, показав несколько фото с прогулки.

Несколько дней назад в шоу «Алена, блин!» Боня заинтриговала поклонников, заявив, что сейчас испытывает сильные чувства к некому человеку, имя которого отказалась назвать. Однако чуть позже в интервью она заметила, что Сафин недолго будет оставаться один.

«Я хочу поехать с Маратом в Африку. Я поняла, что ему надо в Африку, но я тоже поеду. На 7-10 дней. Я хочу, чтобы он там почувствовал эту африканскую культуру, вибрации, огненную энергию. У африканцев мощная энергетика, она всегда сносит. Проведя там десятидневный курс по мощам, он вернется и больше не захочет быть один. Я вам гарантирую!» — заявила Боня тогда.

Марат Сафин считается одним из самых завидных женихов. Сам спортсмен не скрывает романов с красивыми и известными девушками.