Кызылтепе, 4 декабря. Граждан Сирии отравили на территории Турции, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в провинции Мардин. Абдулвахап Ч., его жена и пятилетняя дочь почувствовали недомогание. Когда их состояние ухудшилось, родственники доставили семью в частную больницу.

Медики госпитализировали выходцев из Ближнего Востока с подозрением на отравление. Отец семейства сейчас в реанимации. Его супругу и ребенка спасти не удалось, они скончались в медучреждении.

Напомним, что на территории страны находится множество беженцев из Сирии. Нелегальные мигранты бегут в Турцию из-за войны, которую, преследуя собственные интересы, эскалирует президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо прочего, Анкара занимается переброской джихадистов из САР в Ливию, что дестабилизирует и без того неспокойную обстановку в регионе. Турецкие вербовщики обманывают сирийцев, предлагая им высокие гонорары. Впоследствии их используют как пушечное мясо для сражений на стороне Правительства национального согласия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два гражданина Сирии попали в ДТП на территории Турции. Студенты сельскохозяйственного училища ехали в прицепе трактора, когда машина перевернулась.