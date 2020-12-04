В Госдуме рассказали, как Россия поможет преодолеть гуманитарную катастрофу в мире

Мир столкнется с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом в 2021 году, сообщили в ООН. Число людей на грани голодной смерти увеличилось вдвое — до 270 млн человек по всему миру. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов рассказал, как Россия поможет преодолеть гуманитарную катастрофу.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предупредил, что 2021 год «будет буквально катастрофическим». Он объяснил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 млн. Но во время пандемии их число выросло до 270 млн.

ООН потратила 19 трлн долларов, поэтому средств на помощь скорее всего не будет. Если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, уверен Бизли.

Парламентарий Антон Морозов считает, что преодолеть кризис, вызванный пандемией, можно лишь оставив разногласия и сплотившись.

«Мир переживает беспрецедентную пандемию. Коронавирус охватил все страны без исключения. Сейчас, конечно, не время для разногласий, для каких-то санкционных мер против отдельных государств. Сейчас нужно сплотиться перед серьезной гуманитарной катастрофой, которая грозит всему миру», — заявил Морозов.

Из-за падения экономики люди, занятые в производстве продовольствия, испытывают сложности в борьбе с коронавирусом, особенно в сельской местности. Это актуально и для России, и для других развитых или развивающихся стран.

Парламентарий рассказал, как Россия поможет в преодолении гуманитарного кризиса, вызванного пандемией. Морозов напомнил, что российские ученые разработали вакцину от COVID-19.

«Российские ученые разработали и апробировали вакцину «Спутник-V». Я, кстати, сам являюсь участником клинических испытаний. Президент Владимир Путин пообещал поставки этой вакцины в различные страны, поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы внести свой вклад в глобальную проблему, связанную с распространением коронавируса», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что препарат «Спутник V» может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19.