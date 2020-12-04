Стая бродячих собак набросилась на годовалого ребенка и его мать в Турции

Бурса, 4 декабря. Турчанка оказалась в больнице вместе с малолетним сыном после нападения бездомных животных.

Издание IHA сообщает, что инцидент произошел в четверг, 3 декабря, на улице Папатья. Биркан Б. решила погулять с сыном в парке. Однако там семья столкнулась со стаей бездомных псов. Женщина испугалась и взяла малыша на руки. Более 20 собак поочередно кусали ее за ноги, пытаясь добраться до мальчика.

В итоге животным удалось повалить мать ребенка на землю. В этот момент к ней на помощь поспешили прохожие, которые разогнали собак и вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали с рваными ранами. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Турчанка решила обратиться к властям Бурсы, чтобы они наконец решили вопрос с бродячими псами в городе. Со стороны администрации не последовало никакой реакции на произошедший инцидент.

Местные жители предупреждают об угрозе туристов. Они пишут в соцсетях, чтобы гости страны соблюдали осторожность и носили с собой газовые баллончики. В частности, турки просят обходить стороной опасный парк, где осели животные.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что стая бездомных псов нападает на жителей и гостей Стамбула.