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Педерсен назвал дату 5-го заседания малой группы Конституционного комитета Сирии

Педерсен назвал дату 5-го заседания малой группы Конституционного комитета Сирии

Женева, 4 декабря. Пятое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС) пройдет 25 января 2021 года в Женеве. Об этом сообщил специальный посланник ООН по САР Гейр Педерсен, слова которого приводит SANA.

Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам 4-го раунда переговоров малой группы ККС, который завершился вечером 4 декабря.

По словам Гейра Педерсена, встреча прошла конструктивно, удалось укрепить доверие между представителями делегаций. Новое заседание запланировано на начало следующего года, однако его проведение напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Председатель делегации сирийского правительства в ККС Ахмад Кузбари сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили проблему возвращения беженцев на родину, а также принципы национальной политики, которые войдут в будущую Конституцию САР.

Четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии в штаб-квартире ООН в Женеве стартовало 30 ноября в закрытом режиме. Детали переговоров стороны не раскрывают.

ККС был сформирован в январе 2018 года из 150 делегатов. В него вошли представители официальных властей, гражданского общества и так называемой оппозиции. Встречи малой группы ККС проходят при участии 45 человек. Главная задача комитета состоит в разработке и внесении поправок в Конституцию Сирийской Арабской Республики. Впоследствии на ее основе должны пройти новые выборы.

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