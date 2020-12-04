Педерсен назвал дату 5-го заседания малой группы Конституционного комитета Сирии

Женева, 4 декабря. Пятое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС) пройдет 25 января 2021 года в Женеве. Об этом сообщил специальный посланник ООН по САР Гейр Педерсен, слова которого приводит SANA.

#عاجل || #سانا

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #سورية غير بيدرسون يعلن بمؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة بـ #جنيف أن لجنة #مناقشة_الدستور اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني القادم في حال سمحت ظروف كو.رونا بذلك — سانا عاجل (@SanaAjel) December 4, 2020

Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам 4-го раунда переговоров малой группы ККС, который завершился вечером 4 декабря.

По словам Гейра Педерсена, встреча прошла конструктивно, удалось укрепить доверие между представителями делегаций. Новое заседание запланировано на начало следующего года, однако его проведение напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

???? رئيس الوفد الوطني في لجنة مناقشة الدستور د.أحمد كزبري : كان جدول الاعمال حول مناقشة المبادئ الوطنية وشملت المداخلات عودة اللاجئين — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) December 4, 2020

Председатель делегации сирийского правительства в ККС Ахмад Кузбари сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили проблему возвращения беженцев на родину, а также принципы национальной политики, которые войдут в будущую Конституцию САР.

Четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии в штаб-квартире ООН в Женеве стартовало 30 ноября в закрытом режиме. Детали переговоров стороны не раскрывают.

ККС был сформирован в январе 2018 года из 150 делегатов. В него вошли представители официальных властей, гражданского общества и так называемой оппозиции. Встречи малой группы ККС проходят при участии 45 человек. Главная задача комитета состоит в разработке и внесении поправок в Конституцию Сирийской Арабской Республики. Впоследствии на ее основе должны пройти новые выборы.