США готовы использовать Украину для увеличения присутствия в Черном море

Вашингтон, 4 декабря. Украина должна разместить на своей территории военные базы США, а также увеличить число учений с союзниками НАТО в Черном море.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, украинские военные должны проводить больше разведывательных операций в отношении России и делиться добытыми данными со странами Альянса.

«Я хотел бы увидеть развитие инфраструктуры для военно-морского флота США и, возможно, трех или четырех других стран на Украине. Для обучения, где американским войскам было бы легче войти в так называемую ротационную базу для учений», — сказал Ходжес в эфире телеканала «Дом».

Он также добавил, что США планируют проводить широкоформатные военные учения в Черноморском регионе. По его словам, во время маневров войска НАТО будут отрабатывать продвижение, командный контроль и взаимодействие в трех направлениях: на суше, в воде и в воздухе. Ходжес подчеркнул, что США должны использовать Украину для увеличения военного присутствия в Черном море.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что страна станет полноценным членом НАТО в 2030 году. При этом многие эксперты уверены, что вступление Украины в Альянс требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет более 20 лет.