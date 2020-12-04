Москва, 4 декабря. Попытки президента Украины Владимира Зеленского противостоять России направлены против собственного народа.

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал дискриминацию русскоязычных людей и этнических русских. Он уверен, что команда Зеленского не может решить конфликт в Донбассе, передает «ПолитРоссия». Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман уверен, что украинский президент стал жертвой польской идеи «украинцы — не русские».

Попытки это доказать традиционно не имели успеха. В прошлом это даже было подтверждено исследованием Gallup. В 2008 при лингвистическом соцопросе году выяснилось, что русский язык был родным для 5 из 6 для украинцев. Результаты доказывают, что на территории Украины большое число русского населения. Поэтому любой правитель, желающий показать свою независимость от России, вынужден действовать в первую очередь против своего же народа.

«Он вынужден удерживать Украину отделенной от остальной России независимо от того, какой ущерб это причиняет людям», — заметил Вассерман.

В связи с этим политики Украины оказались перед сложным выбором — или вернуться в состав России, или пытаться стать президентом отдельной страны. Тогда придется идти против населения. Перед таким выбором оказался и Владимир Зеленский. Однако Вассерман напомнил, что все «приступы украинской независимости» в прошлом оканчивались для Киева плачевно.