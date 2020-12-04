Миро решила, что утратившей связь с реальностью Бузовой нужна помощь

Москва, 4 декабря. Светская обозревательница Лена Миро решила, что Ольге Бузовой нужна помощь. К такому выводу блогер пришла после ответа телеведущей на критику Самбурской.

Ранее актриса публично назвала «Дом-2», его участников, ведущих и зрителей «днищем», что возмутило Бузову. Телеведущая написала ответный пост, в котором заявила, что не позволит «гадить» в ее доме, имея в виду телепроект.

«Речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его — тут я молчать не буду!» — подчеркнула певица.

Лену Миро насторожило то, как артистка выделила большими буквами словосочетания «мой дом» и «мои люди». Звезда, по мнению блогерши, возомнила себя избранной. Это доказывает и странный жест, который можно увидеть на множестве фотографий телеведущей: она поднимает два пальца вверх точно, как Мария Цвигун, создательница тоталитарной секты.

«Есть же люди, которые считают себя Наполеонами, мессиями или, например, «матерями мира», как Мария Цвигун», — напомнила Миро.

Блогер предположила, что Бузова не только «зазвездилась», но и вовсе утратила связь с реальностью. Возможно, знаменитости нужна серьезная помощь, предположила обозреватель.

Самбурская не остановилась на одном посте с критикой «Дома-2». После ответа Бузовой актриса продолжила перепалку. Она назвала ведущую «ничтожеством» и «бездарной бездарностью».