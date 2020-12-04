Киев направил МИД Польши ноту из-за календаря с российским Крымом

Киев, 4 декабря. Украинское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту из-за российского Крыма на календаре за 2021 год.

Ранее в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под изображениями крымских мечетей была размещена надпись о территориальной принадлежности к России. Как заявил украинский посол Андрей Дещица, после его обращения в Религиозное объединение мусульман Польши из электронной версии данные о российской принадлежности Крыма исчезли из электронной версии.

«Посольство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине. В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», — рассказал дипломат местным СМИ.

Польское министерство иностранных дел заявило о готовности прояснить ситуацию, так как Религиозное объединение мусульман финансируется из бюджета республики.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что одессит рассказал о провокациях подвыпивших украинцев в Крыму.