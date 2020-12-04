Путин рассказал о создании беспилотных кораблей для обороны РФ

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о создании беспилотных морских кораблей и подводных аппаратов, которые способны действовать без экипажа.

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», — сказал глава государства в ходе конференции по искусственному интеллекту.

Путин также добавил, что в России есть компании, которые работают над созданием беспилотных автомобилей. При этом по улицам некоторых городов уже ездят подобные транспортные средства в тестовом режиме.

По словам главы государства, в ближайшие десять лет в России произойдет цифровая трансформация, которая будет базироваться на отечественных разработках.