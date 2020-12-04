Полицейский и его подельник пойдут под суд за поджог машины журналистки на Украине

Львов, 4 декабря. Следователи Службы безопасности Украины направили в суд дело по факту поджога автомобиля сотрудника СМИ. Обвинения предъявлены полицейскому и его знакомому.

По мнению сотрудников СБУ, страж порядка являлся организатором «акции возмездия». Заказчиком преступления был житель Львовской области, который фигурирует в деле о нескольких эпизодах крупной контрабанды.

Сотрудник Нацполиции нашел исполнителя, предоставил ему необходимые данные для совершения преступления и выплатил вознаграждение. В ходе следствия было установлено, что поджигатель был знаком с заказчиком и несколько раз по его заданию проводил подобные преступные «акции».

В Кирове полицейские устанавливают личность злоумышленника, который спалил автомобиль руководителя управляющей компании. Преступление было заснято камерой наблюдения. На кадрах видно, что мужчина подкрался к машине, облил ее горючей жидкостью и поджег.