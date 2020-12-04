Исследование ВЦИОМ показало высокий уровень доверия к Путину

Москва, 4 декабря. Больше половины населения России доверяет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка государственных деятелей тех, кому они доверяют. Президента указали 66% респондентов. Также участники исследования выбирали политиков, чью деятельность они одобряют. Действия Путина поддержали 61,6% опрошенных. Опрос проводился с 23 по 29 ноября.

Федеральное агентство новостей сообщало, что приложение «Москва — Путин» заработало в тестовом режиме. Программа позволяет россиянам задавать вопросы президенту России. Прием обращений граждан начнется 6 декабря.