Депутаты Черногории выбрали новый состав кабинета министров

Белград, 4 декабря. Парламент Черногории утвердил состав кабмина, который возглавит премьер-министр Здравко Кривокапич.

Новое правительство поддержал 41 депутат из 81-го. Обновленный кабинет министров приступил к работе после присяги Кривокапича.

Избранный премьер-министр заявил, что собирается уделить больше внимание работе, а не разговорам. Он намерен оправдать ожидания тех, кто проголосовал за перемены в стране. Кривокапич подчеркнул, что будет прислушиваться к населению и его потребностям.

По словам нового премьера, предшествующая власть оставила после себя сложнейшую ситуацию в сфере экономики и затянувшийся кризис доверия граждан к власти. Кроме того, он отметил неконтролируемое распространение коронавируса.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что консульство РФ в Черногории временно прекратит работу из-за пандемии.