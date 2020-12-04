Баранец рассказал о последствиях размещения ядерного оружия США в Италии

Москва, 4 декабря. Россия нацелит ракеты на Италию, если Рим согласится вооружить свои истребители американскими ядерными бомбами.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что США подталкивают Рим к нарушению международных соглашений, а также превращают Италию в новую «красную точку» на карте генштаба Вооруженных сил России, передает «Полит Россия».

Ранее стало известно, что Рим может получить от Вашингтона новейшие ядерные бомбы B61-12, которые будут размещены на итальянских военных базах в Авиано и Геди и войдут в арсенал истребителей F-35, которые стоят на вооружении ВВС США и Италии.

Баранец уверен, что Рим окажется в тяжелом положении, если согласится принять ядерное оружие от США. Кроме того, подобное развитие событий приведет к тому, что Италия нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия и поставит под угрозу свою безопасность.

«Как военный человек, скажу без обиняков: любой объект в любой стране, где находятся ядерные бомбы, в случае реального вооруженного конфликта первым подлежит уничтожению. Поэтому естественно, что российские ракеты будут в первую очередь падать на головы и англичан, немцев, а теперь еще и итальянцев», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что США и НАТО вынашивают планы по «захвату» Калининградской области. По его словам, данный сценарий отрабатывался в ходе последних учений Альянса.