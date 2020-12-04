Медведев указал на безнравственность нападок на Россию из-за COVID-19

Москва, 4 декабря. Обвинения в адрес РФ о распространении дезинформации о COVID-19 находятся за гранью логики, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев ознакомился с опубликованным Еврокомиссией программным документом «Европейский план действий по демократии». В нем указывается, что угрозу для демократии Европы представляет «дезинформация», которая якобы распространяется Россией и Китаем в контексте пандемии коронавируса. Медведев указал на безнравственность подобных обвинений.

«Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла», — заявил Дмитрий Медведев в Facebook.

Российская Федерация доказала готовность плечом к плечу сражаться с заболеванием. Разработанные отечественными учеными вакцины от COVID-19 открыты для использования другими странами, напомнил заместитель главы Совета безопасности РФ.

Первыми получателями вакцины от коронавирусной инфекции станут сотрудники сферы здравоохранения и педагоги. Решение связано с тем, что они находятся в группах риска. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.