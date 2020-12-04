«Газпром» заявил о росте доли компании на европейском рынке

Москва, 4 декабря. Доля российской энергетической компании «Газпром» на европейском рынке голубого топлива подросла, заявил заместитель начальника департамента Алексей Фиников.

Теперь организация занимает 34 процента всего рынка ЕС, на что повлияли несколько факторов, поясняет представитель организации в ходе телефонной конференции.

«Низкая себестоимость добычи и транспортировки газа <...> позволила компании на 20% нарастить экспорт», — говорит Фиников.

Одной из причин повышения доли на рынке также оказался сбалансированный портфель долгосрочных контрактов. При этом «Газпрому» удалось заместить выпавшие объемы СПГ, добавил замначальника департамента.

К тому же, российская организация заявила о планах постройки в Европе завода по производству водорода. Предприятие расположится на севере Германии, передает ФАН.

Руководство «Газпрома» к тому же хочет вывести на промышленный рынок новую цифровую экосистему Isource. Детали намерений компании раскрыли в «ФедералПресс».