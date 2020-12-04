Песков назвал нецелесообразными рассуждения о признании независимости ЛДНР

Москва, 4 декабря. Эвентуальные рассуждения о признании независимости ЛДНР со стороны РФ являются неприемлемыми. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, затягивание процесса выполнения минских договоренностей со стороны Украины осложняет ситуацию в отношении Луганской и Донецкой народных республик.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации эвентуальные рассуждения об условиях признания ЛДНР со стороны Москвы становятся нецелесообразными.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Народная милиция ДНР сообщила о жертвах после обстрела со стороны киевских силовиков.