Россиянам назвали пять самых опасных для здоровья диет

Москва, 4 декабря. Здоровое и стройное тело требует правильного питания. При этом некоторые распространенные диеты могут нанести вред организму человека, сообщают исследователи.

Рекомендации питьевых диет гласят, что человек должен употреблять стакан сока ежечасно. Такая процедура якобы очищает организм от шлаков и способствует похудению. На самом деле подобный рацион может стать причиной диареи и обезвоживания. После капустной диеты к желающему похудеть гражданину вернутся лишние килограммы.

Рацион, состоящий из белковой пищи, поспособствует плохому настроению и упадку сил. Чтобы избежать этого, рекомендуется не злоупотреблять большим количеством мяса, яиц и молочных продуктов. При ленивой диете число потребляемых калорий должно сократиться, а вес —снизиться. Но эффект будет недолгим. Продукты с низким содержанием липидов насыщены сахарами, в связи с чем рацион с обезжиренной пищей не даст результатов. Врач ранее рассказала, как избавиться от целлюлита.