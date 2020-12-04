Шура взволновал фанатов экстремальным похудением

Москва, 4 декабря. Эстрадный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) не на шутку перепугал поклонников своим внешним видом. Артист сбросил более 30 килограмм.

Экстремально похудевший Шура недавно впервые за долгое время вышел в свет. Эпатажный исполнитель появился на премьере фильма «На острие» в Москве и удивил поклонников своей худобой.

«Остались кожа да кости!» — сокрушались поклонники.

Шура же объявил, что доволен своим внешним видом. Причиной похудения он назвал грыжу, которую врачи уже успешно удалили.

«Мой организм пока не принимает тяжелую пищу. Ем детское питание. Больше ничего не могу», — рассказал он журналистам о последствиях операции.

Взволнованные фанаты стали активно обсуждать здоровье Шуры. Некоторые даже заподозрили у исполнителя онкологическое заболевание.

Еще весной этого года артист рассказывал, что проблемы с весом у него начались из-за гормональной терапии, которая потребовалась во время борьбы с раком. Певец пережил почти два десятка сеансов химиотерапии и операцию по удалению яичка. Поклонники переживают, что опухоль могла вернуться.

В октябре страдавший от проблем с зубами исполнитель похвастался обновкой. Он поставил себе импланты на нижнюю челюсть.