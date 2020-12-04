Анна Нетребко рассказала об увлечениях сына-аутиста

Вена, 4 декабря. Оперная певица Анна Нетребко рассказала, чем увлекается ее 12-летний сын-аутист Тьяго. Например, он питает страсть к современному искусству.

Наследник звезды, по ее собственным словам, любит «странные вещи». Классическому искусству Тьяго предпочитает инсталляции и абстрактную живопись. Кроме того, мальчику по душе картины Сальвадора Дали или другие полотна «с черноватой фантазией».

Нетребко призналась, что пыталась привить сыну любовь к музыке, так как у него отличный голос и слух. Его не заинтересовало пение, зато привлекла игра на тромбоне. А главной мечтой Тьяго стало создание собственного мультфильма.

«Уже несколько лет прям упорно хочет. Я говорю, ну ты понимаешь, что для этого нужно учиться, а ты же лентяй. Он же такой, хитренький. Аутист аутистом, но где ему надо, он все понимает», — рассказала певица в эфире «Открытой студии» на канале «78».

У людей с аутизмом должны быть возможности для комфортной жизни и работы, считает артистка. Она добавила, что ни в коем случае нельзя пичкать особенных детей таблетками, лишь в самых крайних, «агрессивных» случаях.

Оперная певица ранее призналась, что до сих пор не оправилась от коронавируса. Она также рассказала, что большинство артистов Мариинского театра страдают от последствий болезни.