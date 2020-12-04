Заготовка дров завершилась госпитализацией турка с практически отрезанной ногой

Бурса, 4 декабря. Житель Турции практически отрезал себе ногу бензопилой.

Издание Milliyet сообщает, что инцидент произошел в крупнейшем индустриальном городе Инегёль. Салих А. занимался облагораживанием сада в частном владении. Он взял бензопилу и спилил старое дерево. Во время заготовки дров инструмент сорвался с ветки и резанул цепью ему ногу.

Очевидцы бросились к 67-летнему турку, чтобы спасти его и вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли на место ЧП и экстренно госпитализировали пострадавшего. Рана отказалась тяжелой, бензопила практически до кости исполосовала ногу.

Наряд жандармерии приехал по указанному адресу для расследования инцидента. По предварительной версии, Салих А. получил травму в результате несчастного случая.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турок зарезал брата и невестку из-за отказа покататься на машине по ночному городу в комендантский час.