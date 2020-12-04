Врачи Турции ежедневно гибнут от COVID-19

Анкара, 4 декабря. Представители Медицинской ассоциации Турции (ТТВ) заявили, что за минувшие сутки в стране скончались пять врачей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Turkish Minute, за последние 24 часа на территории республики умерло 183 больных коронавирусом. В эту статистику попали пятеро работников больниц.

«После объявления о смерти четырех наших коллег, мы получили известие о пятом случае. Медики гибнут ежедневно», — говорится в официальном сообщении Twitter-аккаунта ТТВ.

Сотрудники ассоциации обвинили правительство Турции в попустительстве и отказе своевременно ввести карантинные меры. Вместо этого Анкара надеялась принять как можно больше туристов, растраты которых поддерживают экономику страны.

Соответствующие действия медики назвали халатностью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Теперь за безответственность властей расплачивается местное население. В особенности врачи, которые гибнут на рабочих местах. Минздрав страны не справился с повторной вспышкой заболевания: больницы перегружены пациентами с COVID-19. За последние сутки их количество увеличилось на 32 381.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в смерти тысяч людей от коронавируса. На сегодняшний день отставки главы республики требуют не только граждане Турции, но и политики.