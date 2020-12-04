Звезда «Холостячек» Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения

Вашингтон, 4 декабря. Известная австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось избавиться от 20 килограммов лишнего веса.

Уилсон, начавшая карьеру с комедийных шоу, прославилась после выхода фильмов «Холостячки» и «Идеальный голос». В этом году она поразила фанатов своим преображением. Звезда занялась фигурой и здоровьем, а, добившись результатов, раскрыла секрет похудения.

40-летняя актриса призналась, что в процессе похудения старалась потреблять не больше 1,5 тысячи калорий в сутки. Достигнув веса в 75 килограммов, она увеличила калораж до 2–2,5 тысячи. Это позволяет Уилсон поддерживать себя в форме.

Актриса придерживалась диеты с высоким содержанием белка и изредка позволяла себе «вкусности». В качестве перекуса звезда иногда использовала протеиновый коктейль на растительном белке.

«В результате соблюдения такого рациона появляется удовлетворение от приема пищи и уходит желание сильно объедаться», — цитируют ее зарубежные СМИ.

Ранее телеведущая и блогер Настя Ивлеева шокировала фанатов архивными снимками до похудения. Звезда «Орла и решки» до того, как стала популярной, весила 70 килограммов при росте 174 сантиметра.