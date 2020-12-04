Вассерман рассказал, почему Россия не сможет «купить» Одессу

Москва, 4 декабря. Россия не реализует предложенный телеведущим Владимиром Соловьевым план по покупке Одессы, поскольку в его осуществлении Москве помешает Вашингтон. Такого мнения придерживается известный российский интеллектуал, политический консультант Анатолий Вассерман. В большом интервью для информационного портала «Украина.ру» он объяснил, почему РФ не удастся купить украинский город.

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время своего авторского шоу раскритиковал акции протеста, устроенные украинскими националистами в Одессе. Радикалы вышли на улицу с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II, который установлен в центре города. Соловьев, размышляя о том, каким образом РФ может ответить на такую выходку, предложил Москве выкупить Одессу.

Анатолий Вассерман, комментируя заявление Соловьева, объяснил, почему этот сценарий маловероятен, а Россия попросту не сможет выкупить город. Он обратил внимание, что в такую сделку, если она все-таки состоится, обязательно вмешаются США. Американцы сделают все возможное, чтобы Москва ничего сделать не смогла.

«Дело в том, что РФ зарабатывает своими силами, а американцы зарабатывают в основном тем, что их печатный станок обслуживает большую часть торговых потоков всего мира. Поэтому американцы всегда могут предложить украинским олигархам больше», – объяснил Вассерман.

Однако, по словам политического эксперта, сорвав сделку, Вашингтон, вероятнее всего, откажется от своих обещаний и не оправдает надежд Киева, отказавшись выкупать Одессу.

Ранее идею Соловьева о покупке Одессы оценил историк Александр Васильев. Он обратил внимание, что Москва могла бы выкупить у Киева этот портовый город, но до государственного переворота на Украине.