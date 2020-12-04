Евросовет призвал завершить спор Кипра, Греции и Турции в Средиземном море

Брюссель, 4 декабря. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости закрыть вопрос принадлежности спорных территорий в Восточном Средиземноморье.

Издание Turkish Minute сообщает, что на следующей неделе состоится саммит ЕС, в рамках которого планируется обсудить введение санкций против Турции. Соответствующее решение спровоцировало то, что Анкара проводит разведку природных ресурсов недалеко от Кипра и Греции.

Как известно, попытки Европы убедить республику прекратить поиск нефтепродуктов на спорных с Афинами и Никосией территориях в Средиземном море провалились. Несмотря на это, ограничительных мер против агрессора не вводили.

«Игра в кошки-мышки должна закончиться», — подчеркнул Шарль Мишель.

Президент Европейского совета уточнил, что Турция должна прекратить провокации в Восточном Средиземноморье. В противном случае просьбу Кипра и Греции о введении санкций удовлетворят на саммите, который пройдет на следующей неделе, в период с 10 по 11 декабря.

Напомним, что абсолютное большинство членов Европарламента уже проголосовало за утверждение ограничительных мер против Анкары. Это является ответной реакцией на захватнические действия властей республики в акватории двух стран ЕС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Италии заявил о негативном влиянии Турции на политику Ливии. По его словам, противоборство в Восточном Средиземноморье мешает урегулированию кризиса в североафриканском государстве.