Армянский политолог назвал причину конфликтов в странах бывшего СССР

Политические кризисы, возникающие в странах бывшего СССР, можно связать со сменой государственной идентичности, которая происходит на стыке поколений. К такому выводу пришел армянский политический эксперт, директор института Кавказа Александр Искандарян. Специалист прокомментировал международные процессы, происходящие последние несколько лет.

В интервью информационному изданию Украина.ру Александр Искандарян объяснил, почему на постсоветском пространстве «размораживаются» конфликты, а также организуются «цветные революции» и государственные перевороты.

Эксперт обращает внимание на время, когда в странах бывшего СССР возникает государственная турбулентность, приводящая к затяжным политическим и военным кризисам. Государства, которые ранее находились в составе Советского союза, объявили о своей независимости и суверенитете около 30 лет назад, что имеет первостепенное значение.

Армянский политолог назвал причину «разморозки» конфликтов в странах бывшего СССР.

«Сейчас сменилось поколение. Для демографов обычно поколение — это 30 лет, новые люди приходят к власти, по-новому ставят цели, возникают новые тенденции. Элиты начинают меняться, их место в обществе начинает меняться», — объяснил Александр Искандарян.

Такие смена поколений приводят к серьезным политическим изменениям в странах бывшего СССР, а постсоветское пространство фактически переходит в стадию пост-постсоветского. Такая ситуация грозит серьезными преобразованиями, вызванными внутриполитической турбулентностью, а государствам «приходится определяться, как они будут существовать дальше».

Ранее ФАН сообщил о новых попытках Киева грубо нарушить Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Это заявил политический эксперт Павел Рудяков. Специалист указал, что представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу пытаются навязать другим участникам переговорного процесса выгодные для Украины условия.