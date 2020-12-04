Лавров: Присутствие военных США мешает восстановить единство Сирии

Москва, 4 декабря. Незаконное присутствие военнослужащих ВС США в Сирии мешает восстановлению единства арабской республики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Правительство Сирии сталкивается с противодействием в восстановлении мирной жизни со стороны стран Запада, включая США.

«С сожалением вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории, открыто использующееся для поощрения сепаратизма и препятствующее восстановлению единства страны», — сказал он.

Несмотря на политику западных стран, сирийским властям удается обеспечить достойный уровень жизни для миллионов граждан своей страны, которые столкнулись с разрушительной войной, заметил Лавров.

Российское дипломатическое ведомство призвало международное сообщество к решению сложившейся ситуации в Сирии путем взаимодействия и поддержки законного правительства.

Глава МИД РФ также обратил внимание на расширение санкций в отношении Сирии странами Евросоюза и США.

«Запад демонстрирует двойные стандарты, отказывает Сирии в помощи, даже когда речь идет о гуманитарных проблемах. В условиях пандемии Запад продолжает линию на экономическое удушение Сирии», — заявил Сергей Лавров.

Европейский союз и США регулярно расширяют санкции против Сирии, добавляя в ограничительный список новые компании и физических лиц. Их средства в странах Запада заморожены.

Кроме этого, летом 2020 года вступил в силу так называемый «акт Цезаря». Американский документ ввел санкции против всех сфер экономики арабской республики. Кроме этого, он позволил Вашингтону вводить ограничения и против несирийских компаний, которые сотрудничают с Дамаском.