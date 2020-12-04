Египет и Германия призвали Турцию прекратить вмешательство в дела Ливии

Каир, 4 декабря. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом. Стороны обсудили ситуацию в Ливии.

Издание Libya Review сообщает, что оба дипломата согласились в необходимости сохранения стабильности, единства и территориальной целостности североафриканского государства. Также они отвергли любые попытки иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Главы МИД Египта и Германии осудили агрессивную политику Турции, которая продолжает поставлять военную технику и боевиков для усиления позиций Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В обмен на это триполитанские «власти» позволяют Анкаре реализовывать собственные интересы в регионе.

В заключении беседы Самех Шукри и Хайко Маас выразили готовность оказать максимальную поддержку восстановлению институтов исполнительной власти в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Парламент арабских стран призвал пресечь иностранное вмешательство в дела Ливии.