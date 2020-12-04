Армия Алжира уничтожила боевиков на территории провинции Джиджель

Эль-Ансер, 4 декабря. Национальная народная армия (ННА) Алжира ликвидировала трех боевиков на территории страны.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что военнослужащие провели спецоперации в провинции Джиджель и на границе со Скикдой. Бойцам удалось уничтожить трех вооруженных джихадистов.

Автор публикации не уточняет, к какой группировке относились радикалы. По данным информатора, силы ННА обнаружили в дополнительных укрытиях боевиков склад боеприпасов.

Напомним, что пограничные силы Алжира задержали шесть членов запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ1. Экстремисты дали признательные показания об участии в боевых действиях на стороне Правительства национального согласия в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара провели контртеррористическую операцию против ячейки «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), благодаря чему удалось прекратить незаконные поставки оружия между Ливией и Алжиром.

1 Организация запрещена на территории РФ.