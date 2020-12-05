Жене Михаила Ефремова — Софье Кругликовой — выгодно тюремное заключение актера

Перед этапом в Белгородскую область аткер Михаил Ефремов успел нотариально оформить имущественную доверенность на свою супругу Софью Кругликову. И хотя ранее говорилось, что женщина не имеет доступа к счетам актера и даже вынуждена устроиться на работу, сейчас она имеет право распоряжаться всем его имуществом. По данным источника ФАН, близкого к семье, Софья не смогла простить мужу публичную измену. Именно то, что стало известно широкой общественности о неверности Михаила, превратилось для Софьи в мощный удар по самолюбию.

Война адвокатов

Перед тем, как адвокаты Ефремова собрались подавать кассационную жалобу по поводу пересмотра дела Михаила Ефремова, в СМИ разразился очередной скандал. Ряд изданий сообщил, что Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. И это при том, что именно Алешкин сумел договориться с Александром Добровинским и потерпевшей стороной об отзыве иска по выплате ущерба, то есть закрыть один из важнейших вопросов. Более того, он начал переговоры о том, чтобы семья Сергея Захарова не выступала против и даже поддержала Михаила Ефремова в случае, если он напишет прошение о помиловании.

Ситуация с отзывом адвоката Алешкина не подтвердилась — об этом не знал ни сам адвокат, ни адвокатская палата, которые в первую очередь должны быть уведомлены. Опровержение было дано, но нервы адвокатам, занимающимся кассацией, потрепали изрядно.

«Сейчас там очень сложная ситуация — у Ефремова несколько адвокатов», — рассказал источник. — «Такое впечатление, что часть из них в первую очередь защищает интересы Софьи. Алешкин, который был на суде по иску о возмещении ущерба, не имел на тот момент доверенности на подписание мирового соглашения. Те, кто имел, в суд не пришли. Хорошо, что удалось договориться с потерпевшей стороной об отзыве иска»

Имущество

ФАН уже писал, что Ефремов является единоличным владельцем движимого и недвижимого имущества. В том числе и той квартиры, где актер отбывал домашний арест. Более того, деньги лежат в ячейке банка, забронированной на него.

Поэтому, когда он оказался в СИЗО, Софья осталась без средств к существованию и была вынуждена устроиться на работу. Но ровно до того времени, пока не получила нотариально заверенную имущественную доверенность. Кроме имущества это порядка пяти миллионов рублей на счетах.

«Каждый раз, когда в деле Ефремова намечается какой-то положительный для актера сдвиг, возникает скандал», — продолжает источник. — «Это сильно тормозит и процесс кассации, и процесс досрочного освобождения Михаила Олеговича. Выгодно, чтобы Ефремов подольше сидел, только одному человеку — тому, кто может полностью распоряжаться своим имуществом. Вот сейчас адвокаты готовы уже подавать кассацию, а вместо этого вынуждены заниматься определением своего статуса»

Сама Софья наотрез отказывается разговаривать с прессой и хоть как-то пояснить свое отношение к происходящему.

Напомним, Михаил Ефремов прибыл в Белгородскую исправительную колонию №4. Основные профессии в ИК 4 — пошив одежды и пекарь. Правда, появилась информация, что в ИК появилась вакантная должность заведующего клубом, Последняя ближе всего к профессиональному образованию Михаила Ефремова.