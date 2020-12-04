Совфед может поддержать единые требования к оплате труда педагогов

Москва, 4 декабря. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила ФАН о возможных сроках принятия предложений по единым требованиям к системам оплаты труда педагогических работников.

«Мы очень много обращений получаем из субъектов РФ о разнице в оплате труда преподавателя в зависимости от региона работы. Так, по итогам мониторинга 2019 года диапазон размера ставок учителей составил от 3608 рублей в Республике Мордовия до 22 344 рублей в Приморском крае», — сказала сенатор.

По словам сенатора, дифференциация в 4–6 раз означает отсутствие единых подходов в определении размера заработной платы за труд одинаковой сложности. Она подчеркнула, что это первая задача для решения.

«Кроме того, сейчас очень низкая постоянная ежемесячная доля заработной платы учителей. В 17 регионах этот показатель составляет от 30 до 50%, а мы предлагаем не менее 70%», — пояснила ФАН сенатор.

Единые требования устанавливаются для детских садов, школ, организаций дополнительного образования и колледжей.

«Мы обратились в министерство финансов за финансово-экономическим обоснованием. Все подходы нами неоднократно обсуждались, обдумывались вместе с министерством просвещения. Как только мы получим этот документ, мы направим его в правительство, чтобы эти предложения были как можно быстрее внедрены в жизнь. Об этом все мечтают», — сказала Лилия Гумерова.

Сенатор добавила, что предложенные подходы к оплате труда обеспечат фиксированную минимальную оплату за 18 часов педагогической нагрузки, которая будет равноценна для педагогов с аналогичными трудовыми функциями.

«В итоге мы получим прозрачную систему начисления оплаты труда», — убеждена Лилия Гумерова.

В оплату труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ должны быть включены такие выплаты стимулирующего характера, как надбавка за наличие квалификационной категории, надбавка молодым специалистам, надбавка за работу в сельской местности, ежемесячная надбавка за высокие результаты работы в предыдущем учебном году, премиальное вознаграждение по итогам работы.

Нормативными правовыми актами субъектов РФ могут также устанавливаться иные выплаты стимулирующего характера.