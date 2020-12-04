Кандидата от Восточного региона планируют назначить на пост премьера Ливии

Тунис, 4 декабря. Большинство участников Форума политического диалога по Ливии хотят видеть представителя Востока на посту премьер-министра страны.

Издание Libyan Express сообщает, что делегаты приступили к согласованию механизма отбора кандидатов на выборы, которые должны состояться не раньше 24 декабря 2021 года. Такая дата назначена не случайно. В этот день отмечается 70-летие провозглашения независимости североафриканского государства.

Информированный источник утверждает, что участники переговоров выступили против того, чтобы действующий «премьер-министр» Правительства национального согласия Файез Саррадж занял должность главы единого правительства Ливии. Аналогичная участь постигла и других претендентов, выдвинутых ПНС.

Причиной недоверия к Западу является коррумпированность функционеров триполитанских «властей» и их связи с террористическими организациями. Большинство делегатов отдают предпочтение политикам, которых выдвинули представители Восточного региона североафриканского государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что телефонное голосование в Ливии стало объектом провокаций экстремистов. Террористическая организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) лоббирует механизм, который гарантирует «министру внутренних дел» ПНС Фатхи Башаге победу на будущих выборах.

1 Организация запрещена на территории РФ.