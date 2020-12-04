Погребинский рассказал, что Украина начала выздоравливать от русофобии

Украинское общество, несмотря на позицию киевских властей, начало «выздоравливать» от тотальной русофобии. К такому выводу пришел известный украинский политический эксперт, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя ситуацию, возникшую на Украине. В интервью изданию «Украина.ру» он обратил внимание на определенные факты, указывающие, что большинство жителей этой страны уже не поддерживают антироссийскую риторику, навязываемую Киевом.

Михаил Погребинский, заметил, что жители Украины, постепенно начали понимать – государственный переворот, устроенный националистическими группировками в 2014 году, не принес должного результата. За эти шесть лет в стране произошел экономический кризис, большинство заводов и производств оказались на грани банкротства, а Европа уже отказывается предоставлять финансовую помощь стране.

«Моя мысль заключается в том, что, как мне кажется, люди у нас начинают понемногу выздоравливать, в мантры о том, что, стоит оттолкнуться от Москвы, и заживем, как в Швейцарии, уже никто не верит», — заметил Погребинский.

Кроме того, политический эксперт призвал Россию также пересмотреть свою позицию относительно украинской повестки и мягче подходить к освещению событий, происходящих в этой стране. Это может стать эффективным инструментом «мягкой силы» для дальнейших политических решений Москвы, касающихся Украины.

«И есть смысл скорректировать акценты, расставляемые на российских каналах, когда речь заходит об Украине», — резюмировал эксперт.

Ранее Михаил Погребинский объяснил, каким образом Киеву следует подходить к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Он заявил, что украинским представителям следует отказаться от ультиматумов в адрес ЛНР и ДНР.