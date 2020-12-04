Екатерина Осипова рассказала о лучшем дне рождения и необычном подарке

Сегодня, 4 декабря, свой 33-й день рождения отмечает Екатерина Осипова, профессиональная танцовщица, участница проекта «Танцы со звездами». Именинница поделилась с ФАН воспоминаниями о самом необычном и интересном подарке на свой праздник.

«Мой муж всегда что-то оригинальное придумывает на день рождения. Однажды, подарил мне очень редкие духи из лимитированной коллекции. Флакон имел свой номер, и даже кусок упавшего метеорита. Там был сертификат. В честь этого события, падения метеорита, создали эту серию духов – всего 100 штук в мире. У меня был 13 номер. А 13 это день нашей свадьбы. И это все было настолько оригинально, и приятно, и необычно. Поэтому мне это запомнилось. Они до сих пор стоят у меня. Я сохранила и духи, и коробку, и метеорит на память», — поделилась танцовщица.

Екатерина Осипова призналась, что «чертова дюжина» не приносит ей несчастья, а наоборот, все, связанное с этим числом складывается удачно. Именно 13-го числа танцовщица встретила своего будущего супруга. Свадьбу пара сыграла тоже 13-го.

«У меня много приятных моментов связано с этим числом. Я помню, когда я в институте училась, из 40 билетов я выучила только один – 13-й. У меня не было времени готовиться, и я решила, что выучу идеально только один билет. И именно он мне попался. Так что это число для меня счастливое и удачное. Поэтому я к нему отношусь очень хорошо. У нас с мужем совпали взгляды на это. У него тоже много хорошего связано с этим числом», — призналась собеседница ФАН.

Самый яркий, по словам Екатерины Осиповой, день рождения она отметила в 25 лет.