Минздрав Турции: число заражений COVID-19 в Анталье увеличилось на 100%

Анкара, 4 декабря. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подвел итоги минувшей недели по заражению коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах число больных увеличилось на 100% по сравнению с ноябрьскими показателями.

Глава Минздрава провел совещание в формате видеоконференции с заведующими ведомства в четырех провинциях. Коллеги доложили ему о росте количества пациентов с COVID-19.

Результаты оказались шокирующими. За последние семь дней число зараженных увеличилось на 100% в двух регионах страны: в Анталье и Хатай.

Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020

Фахреттин Коджа добавил, что в связи с большим потоком больных всем медицинским учреждениям необходимо срочно мобилизоваться. Он потребовал снабдить больницы специальными аппаратами для лечения пациентов с COVID-19. Также министр призвал граждан соблюдать карантинные меры, комендантский час и носить средства индивидуальной защиты.

Туристов и местных жителей просят избегать мест массового скопления людей, а также отказаться от поездок в провинции Анталья и Хатай. В этих регионах существует высокая опасность заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН сообщал, что Турция установила новый рекорд по умершим от COVID-19. За последнюю неделю число погибших от заболевания возросло на 45%.