На американской военной базе продолжают находить трупы военнослужащих

Форт-Брэгг, 2 декабря. Трупы двух военнослужащих США обнаружены на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. В 2020 году на этом объекте ушли из жизни 31 человек, причем около половины случаев классифицируются как самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости.

Семьи погибших требуют ответов, в то время как подробности дела уже засекречены.

Военную службу на этом объекте несут около 50 тысяч солдат и офицеров. Название база получила в честь Брэкстона Брэгга – генерала Конфедерации времен Гражданской войны в США.

Ранее Федеральное агентство новостей отмечало, что в американской армии фиксируется рекордное количество самоубийств.

Волна сведений счетов с жизнью захлестнула все рода войск: морскую пехоту, флот, национальную гвардию и даже резерв вооруженных сил. Только за одну неделю в сентябре 2019 года с собой покончили три члена экипажа авианосца «Джордж Буш». Число суицидов в войсках выросло с 511 в 2017 году до 541 в 2018.

Одна из вероятных причин самоубийств — небывалый рост количества сексуальных надругательств над новобранцами. По статистике за 2014 год 52% жертв насилия в армии США — мужчины. С 2016 по 2018 год число случаев преступлений на половой почве в армии выросло на 40%. Ситуация усугубляется еще и тем, что примерно 70% всех жертв насилия в американской армии из опасений мести или из чувства стыда предпочитают не сообщать в вышестоящие инстанции и фактически скрывают случившееся.

Не менее важная причина армейских самоубийств — практикуемая почти повсеместно дедовщина. Несмотря на наличие специальных служб и ответственных должностных лиц, ее уровень растет. Иными словами, действия по борьбе с дедовщиной явно недостаточные. Учитывая размеры американской армии, количество психических травм и унижений, которые терпят военнослужащие, вряд ли может быть сравнимо с какой-либо другой страной. Стоит отметить, что отсутствие эффективных мер борьбы с дедовщиной приводит не только к росту суицидов, но и к общему разложению вооруженных сил США, стремительно теряющих боеспособность.